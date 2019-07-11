2019-07-11T19:32:24+03:00
Общество
КП Беларусь

Видеофакт. В Бресте подросток для селфи свесился с 6 этажа

Парень висел на руках на высоте, пока его фотографировал из окна друг
Надежда БУТОВИЧ
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Парень несколько секунд висел над пропастью, позируя для фото. Фото: стоп-кадр.Парень несколько секунд висел над пропастью, позируя для фото. Фото: стоп-кадр.
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ЧП произошло в областном городе в четверг, 11 июля, сообщает ресурс «Онлайн Брест» на своей официальной странице во ВКонтакте.

Будним днем очевидцы из противоположного дома на брестском бульваре Космонавтов засняли, как подростки из соседнего дома №40 проделали смертельный трюк ради эффектного фото.

На видео видно, как подросток, висящий на карнизе над пропастью, уцепившись за подоконник позирует: замирает и даже задирает ногу, видимо, для большей фотогеничности… Снимает парня человек изнутри комнаты, он же помогает забраться ему обратно в квартиру. Слава богу, вся эта подростковая «бравада» завершилась благополучно.

В соцсетях брестчане эмоционально осудили такое опасное селфи и предложили правоохранительным органам проверить семью, в которой дети, от нечего делать висят по ту сторону окна.

В Бресте подросток для селфи свесился с 6 этажа.@onlinebrest

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