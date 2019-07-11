В Наровлянском районе сгорел склад и 25 тонн сена
О ЧП, которое произошло на территории Наровлянского района поздно вечером в среду, 10 июля, сообщают в пресс-службе УМЧС Гомельской области.
После 22.50 часов из деревни Физинки от очевидцев поступил звонок. Дежурному местные жители сообщили, что загорелся склад грубых кормов, принадлежащий коммунальному сельхозпредприятию «Совхоз-комбинату «Заря».
Прибывшие по вызову спасатели увидели, что складское помещение горит уже открытым пламенем. Пожар удалось локализовать и ликвидировать, однако агропредприятию урон нанесен ощутимый – сгорели 25 тонн сена, повреждена и частично уничтожена крыша склада.
– Человеческих жертв удалось избежать. Причина пожара пока выясняется. Рассматриваются две основные версии: это или занесение источника пламени неизвестным лицом – поджег, или микробиологическое самовозгорание самого сена, – рассказали в пресс-службе.
Пожар д Физинки.
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