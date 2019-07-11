Житель Могилевского района прострелил 7-летнему племяннику кисть

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Несчастный случай произошел недалеко от областного города 9 июля, сообщает Татьяна Лис, официальный представитель управления Госкомитета судэкспертиз по Могилевской области.

Вечером в детскую облбольницу был доставлен с травмой кисти 7-летний мальчик, ему потребовалась госпитализация. Как выяснилось – несильное телесное повреждение ребенку причинил его 35-летний дядя, проживающий в деревне Красница -2, что в Могилевском районе. Сельчанин случайно выстрелил и попал в ребенка из пневматической винтовки «Байкал МР-512».

– Для выяснения всех обстоятельств, а также определения степени тяжести телесных повреждений назначен ряд экспертиз, – уточнили в пресс-службе.

В Госкомитете напоминают о правилах безопасного обращения с пневматическим оружием. Заряжать и разряжать пистолет или винтовку нужно, удерживая в безопасном направлении. При стрельбе учитывать не только траекторию полета пули, но возможные рикошеты либо промахи мимо цели. Не используйте стреляные пули и не носите пневматику в карманах! Соблюдайте правила безопасности, берегите себя и близких.