В Гродно 10-летний мальчик выбежал под машину

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ДТП с участием малолетнего пешехода произошло в областном центре в среду, 10 июля, сообщают в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Водитель за рулем «Киа» ехал от улицы Горновых по улице Гагарина. Справа от иномарки были припаркованы пять авто, ограничивающих обзор дороги. Машина успела проехать мимо трех авто, как вдруг прямо под колеса выбежал мальчик. 10-летний школьник получил сильный удар головы во время наезда, ему потребовалась госпитализация.

– Потерпевший выбежал на проезжую часть вне пешеходного перехода, – уточнили в пресс-службе.

По факту аварии проводится проверка. Против водителя возбуждено уголовное дело.

В Госавтоинспекции сообщают, что с января 2019 года в Гродненской области произошло 18 ДТП с участием детей, погибли два ребенка, еще 17 получили ранения. В 5 эпизодах дети выбегали на дорогу из-за припаркованных авто.