2019-07-11T21:43:34+03:00
Происшествия
КП Беларусь

«Был в коме год назад, а теперь не спасли»: в Молодечно на футболе умер 15-летний школьник

Во время игры подростку стало плохо, и он потерял сознание
Надежда БУТОВИЧ
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Погибшему школьнику стало плохо прямо во время игры. Фото-иллюстрация: pixabay.com.Погибшему школьнику стало плохо прямо во время игры. Фото-иллюстрация: pixabay.com.
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Трагедия произошла в Молодечно в среду, 10 июля, проинформировали источники nn.by.

Как рассказали одноклассники парня: во время игры в футбол с друзьями школьник старших классов неожиданно почувствовал себя плохо и упал без сознания. Прибывшая на место бригада скорой помощи пыталась реанимировать 15-летнего подростка, но спасти ему жизнь не удалось.

– Год назад школьнику так же стало плохо во время игры. У него произошел приступ, он внезапно упал, потерял сознание. В тот раз медики смогли ему помочь: его отвезли в больницу, в реанимацию, где он несколько дней пробыл в коме, – рассказали одноклассники погибшего.

В отделе образования Молодечненского райисполкома подтвердили факт произошедшей трагедии. А в УСК по Минской области объяснили, что по факту гибели подростка проводится проверка.

Предварительно, смерть школьника связана с тяжелой болезнью, которая у него была.

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