12 июля в Беларуси начинается прием документов в вузы

Всего планируется принять в вузы 54,7 тыс. человек.

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Вступительная кампания в Беларуси в самом разгаре: уже сданы ЦТ, известны их результаты. А с 12 июля вузы начинают принимать документы от абитуриентов. Подаваться на бюджет можно будет по 17 июля, на платное - по 4 августа, передает belta.by.

Для абитуриентов, которые поступают в силовые вузы, прием документов будет проводиться 12 - 31 июля, в творческие вузы - 12 июля - 2 августа. Выпускники профильных классов педагогической направленности, поступающие на педспециальности, могут подавать документы с 12 по 14 июля.

Всего планируется принять в вузы 54,7 тыс. человек.Сроки зачисления на бюджетную форму обучения - по 28 июля, на платную - по 6 августа.

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Так, первокурсникам, которые выберут в этом вузе специальность «экономика и управление на предприятии», придется выложить 3605,32 руб. в год. Но сюда на бюджет примут только 5 человек. Проходной бал на эту специальность в прошлом году составил 346 из 400 возможных. (читайте далее)