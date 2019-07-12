2019-07-12T10:08:54+03:00
Общество
КП Беларусь

Два школьника из Орши нашли преступника, которой порезал человека и спрятался в кустах

За помощь милиции мальчиков поблагодарили на офицерском собрании
Наталья ПАРТОЛИНА
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Мальчики заметили человека, который прятался в кустах. Это и был преступник. Фото: МВД.Мальчики заметили человека, который прятался в кустах. Это и был преступник. Фото: МВД.
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Евгений Кухта и Вячеслав Белохвостов из Орши помогли правоохранительным органам найти преступника, который два раза ударил человека ножом. Это произошло еще 1 мая, рассказали в группе информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.

Школьники гуляли во дворе недалеко от места, где произошел конфликт между двумя мужчинами. Пострадал 49-летний мужчина, нанесенные ему травмы медики оценили как тяжкие телесные повреждения. Человек, который ранил его, скрылся в лесу.

Ребята решили помочь милиции разыскать преступника. Ребята бродили по окрестностям большой компанией, приглядываясь к разным укромным местечкам. Но именно Женя и Слава заметили мужчину, который прятался в кустах в лесу. Мальчики сразу же сообщили об этом в милицию.

Преступника задержали. Им оказался ранее судимый 22-летний молодой человек. С ножом он набросился на своего знакомого, поссорившись с ним.

10 июля на офицерском собрании школьников и их родителей поблагодарил начальник Оршанского РОВД Сергей Барвянков. Мальчики получили и денежное вознаграждение за помощь милиции.

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