В Бресте работники МЧС спасли женщину, которая собиралась утопиться

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Все произошло днем 11 июля, в Бресте. 42-летняя женщина угрожала утопиться в водоеме по улице Прохладная, это бывший глиняный карьер. Очевидцы тут же вызвали бригаду МЧС. Они смогли спасти женщину от столь опрометчивого шага.

- Работниками МЧС на расстоянии 150 м от берега была спасена гражданка. Ее передали бригаде врачей скорой медицинской помощи, - передают в Брестском областном управлении МЧС.