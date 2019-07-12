2019-07-12T10:27:41+03:00
Общество
КП Беларусь

Погода в Беларуси в выходные: кратковременные дожди и до +23

Переменчивая и прохладная погода сохранится как минимум до начала следующей недели
Ольга ШИЛАК
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Переменчивая и прохладная погода сохранится как минимум до начала следующей неделиПеременчивая и прохладная погода сохранится как минимум до начала следующей неделиФото: Павел МАРТИНЧИК
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В последнее время в Беларуси была прохладная и пасмурная погода, периодически шли дожди. В общем, не то, на что рассчитываешь летом. Сохранится такая погода и в выходные. Синоптики сообщают, что погоду будет определять прохладная неустойчивая воздушная масса.

Ночью в субботу, 13 июля, будет без осадков, днем по стране местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. В ночные и утренние часы - слабый туман. Температура воздуха ночью +5...+12 °С, днем - +16...+23 °С.

Кратковременные дожди и грозы ожидаются и в воскресенье, 14 июля. В ночные и утренние часы слабый туман. Температура воздуха ночью +7...+14°С, максимальная днем - +15...+22 °С.

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