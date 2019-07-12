2019-07-12T11:23:49+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Витебске женщина на «Ниссане» врезалась в микроавтобус, выехала на встречную и там собрала «паровозик» из нескольких авто

Предположительно, водитель была в состоянии опьянения
Наталья ПАРТОЛИНА
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Женщина, которая устроила странную аварию на Московском проспекте в Витебске, буквально выпала из авто, говорят очевидцы. Фото: Вконтакте, Новый Витебск.Женщина, которая устроила странную аварию на Московском проспекте в Витебске, буквально выпала из авто, говорят очевидцы. Фото: Вконтакте, Новый Витебск.
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Авария произошла около 16 часов 11 июля на Московском проспекте в Витебске. Женщина за рулем белого «Ниссана» врезалась в микроавтобус. После этого «Ниссан» не остановился, а, развернувшись, поехал по встречной полосе и столкнулся с другой машиной.

Как рассказывают очевидцы, женщина пыталась удрать от ГАИ.

- Изначально врезалась в бус, прямо возле машины ГАИ. Потом развернулась и начала удирать по встречной, в крайней правой полосе. А там лобовое! И минус четыре машины, - рассказывает Владимир.

По предварительным данным, женщине 35 лет. На авто, которым она управляла, были российские номера, но неизвестно, принадлежит ли ей машина. Не исключено, что женщина была в состоянии алкогольного или наркотического опьянения: в сеть попало видео ее задержания, на нем видно, что женщина буквально выпала из автомобиля, а когда сотрудники милиции ее подняли, с трудом смогла идти.

Очевидцы рассказывают в социальных сетях, что перед тем как сесть за руль, водитель устроила скандал в церкви и напала на находившуюся там женщину.

- Она сидела в машине и сама с собой разговаривала перед тем, как врезаться в первый автомобиль, я лично видел, - рассказал Владимир.

Выехав на встречную полосу, белый "Ниссан" в лоб столкнулся с автомобилем "КИА" и собрал "паровозик" из нескольких машин. Фото: Вконтакте, Светлана БЕЛОВА.

Выехав на встречную полосу, белый "Ниссан" в лоб столкнулся с автомобилем "КИА" и собрал "паровозик" из нескольких машин. Фото: Вконтакте, Светлана БЕЛОВА.

По словам очевидцев, прежде, чем сесть за руль, женщина устроила скандал в церкви. Фото: Вконтакте, Новый Витебск.

По словам очевидцев, прежде, чем сесть за руль, женщина устроила скандал в церкви. Фото: Вконтакте, Новый Витебск.

- 11 июля жительница Москвы 1984 года рождения, находясь в одной из церквей города Витебска, беспричинно нанесла телесные повреждения местной прихожанке. После чего села в свою иномарку и совершила ДТП с участием 4 автомобилей. В результате дорожного происшествия никто не пострадал, автомобилям причинен материальный ущерб. В момент задержания сотрудниками ГАИ, водитель вела себя не адекватно, поэтому для оказания помощи и оценки её психического состояния она была передана медикам. По факту происшествия проводится проверка, - рассказал официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

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