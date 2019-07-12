Никто не пострадал: спасатели в Минске достали утят из ливневки

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Работники МЧС в белорусской столице спасли утят из ливневой канализации. Ранний вывоз поступил спасателям 12 июля.

- Около 8 часов утра в пятницу на номер 101 позвонил прохожий и рассказал о том, что утята нуждаются в помощи. Когда работники МЧС прибыли к месту вызова, выяснилось, что несколько утят провалились в люк дождевой канализации и самостоятельно выбраться не могут, - сообщает Минское городское управление МЧС.

Все закончилось благополучно: спасатели достали семерых малышей из ливневки и собрали в оградительные конусы. А затем их выпустили к матери, которая все это время терпеливо ждала своих птенцов, рассказали в МЧС и добавили: «Никто не пострадал».