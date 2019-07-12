2019-07-12T10:40:04+03:00
Общество
КП Беларусь

Никто не пострадал: спасатели в Минске достали утят из ливневки

Семеро малышей провалились в люк дождевой канализации
Павел МИЦКЕВИЧ
Поделиться:
Спасатели в Минске достали утят из ливневки. Фото: МЧССпасатели в Минске достали утят из ливневки. Фото: МЧС
Изменить размер текста:

Работники МЧС в белорусской столице спасли утят из ливневой канализации. Ранний вывоз поступил спасателям 12 июля.

- Около 8 часов утра в пятницу на номер 101 позвонил прохожий и рассказал о том, что утята нуждаются в помощи. Когда работники МЧС прибыли к месту вызова, выяснилось, что несколько утят провалились в люк дождевой канализации и самостоятельно выбраться не могут, - сообщает Минское городское управление МЧС.

Все закончилось благополучно: спасатели достали семерых малышей из ливневки и собрали в оградительные конусы. А затем их выпустили к матери, которая все это время терпеливо ждала своих птенцов, рассказали в МЧС и добавили: «Никто не пострадал».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Шенгенские визы для белорусов подорожают до 80 евро с января
В Витебске женщина на «Ниссане» врезалась в микроавтобус, выехала на встречную и там собрала «паровозик» из нескольких авто
Погода в Беларуси в выходные: кратковременные дожди и до +23
В Бресте работники МЧС спасли женщину, которая собиралась утопиться
Два школьника из Орши нашли преступника, которой порезал человека и спрятался в кустах
12 июля в Беларуси начинается прием документов в вузы
«Был в коме год назад, а теперь не спасли»: в Молодечно на футболе умер 15-летний школьник
В Гродно 10-летний мальчик выбежал перед машиной
Житель Могилевского района прострелил 7-летнему племяннику кисть
В Наровлянском районе сгорел склад и 25 тонн сена
Видеофакт. В Бресте подросток для селфи свесился с 6 этажа
МИД: информации о погибших или пострадавших в Греции белорусах нет
Новые Lexus и Toyota были спрятаны под бэушными деталями внутри фуры
Путин назвал интересным предложение Зеленского о встрече в Минске
Жара не вернется. Погода в Беларуси на неделю
Ушла на работу и не вернулась. В Минске ищут женщину и девушку
Гомельчанин выращивал марихуану на чердаке дома