2019-07-12T11:58:01+03:00
Общество
КП Беларусь

Шенгенские визы для белорусов подорожают до 80 евро с января

Для постоянных законопослушных путешественников срок визы постепенно увеличат на срок до пяти лет
Павел МИЦКЕВИЧ
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Шенгенские визы для белорусов подорожают до 80 евро с январяШенгенские визы для белорусов подорожают до 80 евро с январяФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Стоимость шенгенской визы для белорусов возрастет с 60 до 80 евро с 12 января 2020 года. Такое решение принял Совет Евросоюза. Изменения в Визовом кодексе коснутся не только белорусов, но и граждан других стран, не подписавших с ЕС соглашение об упрощении визового режима.

Как ожидается, новые правила облегчат и ускорят прохождение визовых процедур для тех туристов, которые не нарушали законодательство ЕС. Например, заявление на получение визы можно будет подавать не за 3, а за 6 месяцев до предполагаемой поездки. А для постоянных законопослушных путешественников срок визы постепенно увеличат на срок до пяти лет, сообщает БелаПАН. А пока большинство белорусов получают краткосрочные, максимум годовые визы.

Подписание соглашения об упрощении визового режима между Беларусью и ЕС снизило бы стоимость шенгенских виз до 35 евро. Работа над соглашением еще идет.

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