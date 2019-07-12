2019-07-12T12:35:24+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Замдиректора минского спецкомбината за взятки продавал участки на кладбище

А еще "похоронный" чиновник получил от своих работников дорогой алкоголь
Павел МИЦКЕВИЧ
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Замдиректора минского спецкомбината за взятки продавал участки на кладбищеЗамдиректора минского спецкомбината за взятки продавал участки на кладбищеФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Продавал бесплатное: Управление Следственного комитета по Минску устанавливает обстоятельства получения взятки первым заместителем директора КУП «Специализированный комбинат коммунально-бытового обслуживания». В отношении замдиректора продолжается расследование уголовного дела.

- По данным следствия, в декабре 2018 года и в феврале 2019 года мужчина принял от граждан в качестве взятки 1200 долларов и 800 долларов. Мужчина за вознаграждение предоставил два свободных участка для погребения, хотя по закону гражданам они должны предоставляться бесплатно, - сообщает СК в своем Telegram-канале.

А еще "похоронный" чиновник получил от двух своих работников дорогие спиртные напитки за то, чтобы тот их не уволил и не лишал премий. Эти случаи, которые произошли в разное время, вскрылись в ходе следствия.

Взяточнику-ритуальщику уже предъявлено обвинение в получении взятки, он находится под стражей.

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