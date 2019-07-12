2019-07-12T13:22:45+03:00
Экономика
КП Беларусь

Карпенко: обучение в вузах возросло на 100 - 300 рублей

Учеба на первом курсе БНТУ обходится в 3380 - 3605 рублей в год
Павел МИЦКЕВИЧ
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Обучение в вузах возросло на 100-300 рублейОбучение в вузах возросло на 100-300 рублейФото: Павел МАРТИНЧИК
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Министр образования Беларуси прокомментировал повышение стоимости обучения в высших учебных заведениях страны и считает, что оно несущественное.

- Цена подросла незначительно, - цитирует министра Игоря Карпенко belta.by.

Глава Минобразования назвал суммы: в государственных вузах стоимость обучения увеличилась на 100 - 300 рублей.

При этом причины роста цен за платное образование пока не сообщаются.

Например, в Белорусском национальном техническом университете платная учеба на первом курсе в нынешнем учебном году стоит от 3380 до 3605 рублей в год.

В какую сумму обойдется учеба в БГУ в новом учебном году, пока неизвестно - в администрации вуза обещают своевременно сообщить студентам-платникам об этом.

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