2019-07-12T13:32:08+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Из-за дождя в Минске столкнулись четыре авто

При выборе скорости водитель «Субару» не учел погодные условия и состояние дорожного покрытия
Павел МИЦКЕВИЧ
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Из-за дождя в Минске столкнулись четыре авто. Фото: ГАИИз-за дождя в Минске столкнулись четыре авто. Фото: ГАИ
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Рано утром 12 июля, в пятницу, в Минске столкнулись сразу четыре автомобиля. Это произошло около 6 часов утра из-за дождя - проезжая часть была мокрой и скользкой.

Виновником ДТП стал водитель автомобиля «Субару». Он ехал по улице Долгобродской в направлении улицы Козлова, не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части.

- При выборе скорости водитель не учел погодные условия и состояние дорожного покрытия, - констатируют в столичной Госавтоинспекции.

Сначала «Субару» наехал на бордюрный камень, светофор, а затем - на припаркованный «Субару». Тот из-за удара отбросило на «Опель», а его - на «Фольксваген». К счастью, пострадавших в ДТП нет, но автомобили получили серьезные повреждения.

Из-за дождя в Минске столкнулись четыре авто. Фото: ГАИ

Из-за дождя в Минске столкнулись четыре авто. Фото: ГАИ

- На мокрой проезжей части многие ситуации, которые на сухой дороге можно попросту проигнорировать, чреваты самыми серьезными последствиями, - обращают внимание в ГАИ. - Первое время после дождя нужно быть особенно внимательным и осторожным, снизить скорость - она должна быть на порядок ниже обычной.

Кроме того, в Госавтоинспекции советуют во время осадков не делать резких маневров и торможений, поскольку в начале дождя грязь, которая находится на проезжей части, размокает, и дорога становится скользкой.

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