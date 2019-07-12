2019-07-12T15:44:00+03:00
Экономика
КП Беларусь

Перед выходными доллар немного укрепился

Евро и российский рубль подешевели
Павел МИЦКЕВИЧ
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Перед выходными доллар немного укрепился, евро подешевелПеред выходными доллар немного укрепился, евро подешевелФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Перед выходными доллар в Беларуси чуть-чуть подорожал, а евро и российский рубль немного подешевели. 12 июля на последних торгах недели Белорусской валютно-фондовой биржи курс доллара поднялся на 0,0002 рубля и стал стоить 2,0342 бел. рубля за один доллар.

Курс европейской валюты опустился на 0,0012 руб. и составил 2,2916 руб. за один евро. А российский рубль подешевел на 0,0025 руб. - до 3,2269 бел. руб. за 100 российских рублей.

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