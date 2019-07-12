2019-07-12T15:49:46+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Минский предприниматель, предлагавший туристические услуги, обманул клиентов

Мошенник обманом завладел суммой более чем 2 тыс. рублей
Павел МИЦКЕВИЧ
Поделиться:
Минский предприниматель предлагал туристические услуги обманул клиентов. Фото: ГУВДМинский предприниматель предлагал туристические услуги обманул клиентов. Фото: ГУВД
Изменить размер текста:

За полтора месяца минчанин обманул жителей столицы на сумму более чем 2 тыс. рублей. 26-летний нечестный предприниматель предлагал туристические услуги: заключал договоры, брал предоплату и исчезал. А тех клиентов, которым удавалось связаться с бизнесменом, он уверял, что уехал в командировку.

Правоохранители выяснили, что предприниматель на самом деле ездил в командировки, правда, по личным вопросам и на деньги своих клиентов, сообщает столичное ГУВД. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела за мошенничество. Фигуранту грозит наказание в виде общественных работ, штрафа, или исправительных работ, или ареста, или ограничения свободы, либо лишения. Ну и конечно, придется вернуть клиентам растраченную сумму.

Есть предположения, что от действий горе-предпринимателя могло пострадать большое число граждан. Их просят обращаться в милицию.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Сельчанин нашел в поле под Гомелем гранату и принес домой
Билеты на концерт Макса Коржа на минском «Динамо» раскупили за полтора месяца до выступления
Перед выходными доллар немного укрепился
Из-за дождя в Минске столкнулись четыре авто
Карпенко: обучение в вузах возросло на 100 - 300 рублей
Замдиректора минского спецкомбината за взятки продавал участки на кладбище
Шенгенские визы для белорусов подорожают до 80 евро с февраля
Никто не пострадал: спасатели в Минске достали утят из ливневки
В Витебске женщина на «Ниссане» врезалась в микроавтобус, выехала на встречную и там собрала «паровозик» из нескольких авто
Погода в Беларуси в выходные: кратковременные дожди и до +23
В Бресте работники МЧС спасли женщину, которая собиралась утопиться
Два школьника из Орши нашли преступника, которой порезал человека и спрятался в кустах
12 июля в Беларуси начинается прием документов в вузы
«Был в коме год назад, а теперь не спасли»: в Молодечно на футболе умер 15-летний школьник
В Гродно 10-летний мальчик выбежал перед машиной
Житель Могилевского района прострелил 7-летнему племяннику кисть
В Наровлянском районе сгорел склад и 25 тонн сена
Видеофакт. В Бресте подросток, чтобы сделать селфи, свесился с 6-го этажа
МИД: информации о погибших или пострадавших в Греции белорусах нет
Новые Lexus и Toyota были спрятаны под бэушными деталями внутри фуры
Путин назвал интересным предложение Зеленского о встрече в Минске
Жара не вернется. Погода в Беларуси на неделю
Ушла на работу и не вернулась. В Минске ищут женщину и девушку
Гомельчанин выращивал марихуану на чердаке дома