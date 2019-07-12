Минский предприниматель, предлагавший туристические услуги, обманул клиентов

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За полтора месяца минчанин обманул жителей столицы на сумму более чем 2 тыс. рублей. 26-летний нечестный предприниматель предлагал туристические услуги: заключал договоры, брал предоплату и исчезал. А тех клиентов, которым удавалось связаться с бизнесменом, он уверял, что уехал в командировку.

Правоохранители выяснили, что предприниматель на самом деле ездил в командировки, правда, по личным вопросам и на деньги своих клиентов, сообщает столичное ГУВД. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела за мошенничество. Фигуранту грозит наказание в виде общественных работ, штрафа, или исправительных работ, или ареста, или ограничения свободы, либо лишения. Ну и конечно, придется вернуть клиентам растраченную сумму.

Есть предположения, что от действий горе-предпринимателя могло пострадать большое число граждан. Их просят обращаться в милицию.