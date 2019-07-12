Билеты на концерт Макса Коржа на минском «Динамо» раскупили за полтора месяца до выступления

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- Полтора месяца до концерта в Минске, а все уже в сборе. Больше 30 тысяч человек. Всем, кто не успел: еще остались билеты на московский стадион «Динамо», - сообщается на странице белорусского исполнителя Макса Коржа в Instagram.

То есть все билеты на концерт в Минске, который запланирован на 24 августа, уже полностью раскуплены. Макс Корж соберет полный стадион. Напомним, билеты на концерт стоили от 35 рублей.

- Будьте аккуратнее с билетами с рук, - предупреждают на странице артиста. Буквально за час эта запись набрала около 63 тыс. лайков.

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