2019-07-12T17:21:22+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Сельчанин нашел в поле под Гомелем гранату и принес домой

Саперы вывезли опасную находку на специальный полигон и уничтожили
Павел МИЦКЕВИЧ
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Сельчанин нашел в поле под Гомелем гранату и принес домойСельчанин нашел в поле под Гомелем гранату и принес домойФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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В пятницу, 12 июля, житель деревни Красное в пригороде Гомеля в поле нашел гранату Ф-1 времен Второй мировой войны. Мужчина не придумал ничего лучшего, как взять ее и принести домой. Там он положил боеприпас в почтовый ящик. А после решил все-таки отправиться к своему участковому милиционеру и рассказать о находке.

Инспектор, конечно, сразу позвонил коллегам, которые направили в деревню ближайший наряд ГАИ, чтобы охранять место, где находится взрывоопасный предмет, и саперно-пиротехническую группу из воинской части.

Саперы вывезли опасную находку на специальный полигон и уничтожили, сообщает УВД Гомельского облисполкома. Все прошло благополучно.

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