2019-07-12T18:11:12+03:00
Минск
КП Беларусь

В Минске рядом с кладбищем жуткая авария

Есть пострадавшие
Надежда БУТОВИЧ
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В ДТП попали несколько машин. Фото: соцсети.В ДТП попали несколько машин. Фото: соцсети.
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В пятницу, 12 июля, в Минске произошла серьезная авария с участием нескольких машин, сообщают очевидцы.

ДТП случилось в дневное время на проспекте Независимости. Напротив Московского кладбища Минска столкнулись сразу несколько автомобилей.

Пострадавшим помогали несколько бригад скорой помощи. Фото: соцсети.

Пострадавшим помогали несколько бригад скорой помощи. Фото: соцсети.

– Авария произошла жуткая, с выездом на встречную полосу. Несколько машин разбиты вдрызг. На месте уже работали три кареты скорой помощи, подъезжала четвертая реанимация, – рассказал очевидец Владимир.

Машины столкнулись на проспекте Независимости. Фото: соцести.

Машины столкнулись на проспекте Независимости. Фото: соцести.

На месте дорожно-транспортного происшествия работает ГАИ. Движение на данном участке магистрали затруднено. На момент написания статьи здесь была 6-балльная пробка по оценке Яндекс.

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