В Минске рядом с кладбищем жуткая авария
В пятницу, 12 июля, в Минске произошла серьезная авария с участием нескольких машин, сообщают очевидцы.
ДТП случилось в дневное время на проспекте Независимости. Напротив Московского кладбища Минска столкнулись сразу несколько автомобилей.
Пострадавшим помогали несколько бригад скорой помощи. Фото: соцсети.
– Авария произошла жуткая, с выездом на встречную полосу. Несколько машин разбиты вдрызг. На месте уже работали три кареты скорой помощи, подъезжала четвертая реанимация, – рассказал очевидец Владимир.
Машины столкнулись на проспекте Независимости. Фото: соцести.
На месте дорожно-транспортного происшествия работает ГАИ. Движение на данном участке магистрали затруднено. На момент написания статьи здесь была 6-балльная пробка по оценке Яндекс.
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