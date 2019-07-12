В Полоцке трое собутыльников избили четвертого и закопали еще живого во дворе дома

Когда подельники закапывали избитого мужчину, он был еще жив. Фото: СК.

Двум из убийц нет и 18 лет

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Страшное убийство произошло в Полоцке еще в апреле, сообщают в пресс-службе Следственного комитета.

В милицию обратился полочанин и рассказал, что обнаружил во дворе частного дома свежую могилу. Прибывшие по вызову правоохранители раскопали захоронение и обнаружили тело 26-летнего мужчины.

– Во время следствия выяснилось, что погибший накануне распивал алкоголь у себя дома в компании трех парней. В какой-то момент разгорелся конфликт, затем – драка. «Гости» так сильно избили хозяина, что подумали, что он умер. Тогда они решили закопать его тело во дворе, чтобы замести следы, – пояснили в пресс-службе.

Экспертиза, однако показало, что смерть мужчины наступила от удушья грунтом и открытой черепно-мозговой травмы. То есть погибший был жив, когда его закапывали в собственном дворе.

– В совершении убийства подозревают трех человек: 20-, 17- и 16-летнего местных жителей. Младших фигурантов поймали по горячим следам в Полоцке, третий успел сбежать в Россию, – уточнили в СК.

Возбуждены уголовные дела. Сейчас несовершеннолетние преступники задержаны, а их старшего подельника арестовали российские правоохранители в городе Истра в Московской области, решается вопрос о его экстрадиции.