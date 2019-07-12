Пока родителей не было, несовершеннолетняя минчанка позвала в гости наркоманов

26-летний мужчина пришел в гости к девушке с гашишем. Фото: МВД.

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Звонок столичным правоохранителям поступил от родителей несовершеннолетней девушки, сообщили в пресс-службе МВД.

Минчане рассказали, что пока их не было дома, дочка пригласила домой примерно 5 человек и, похоже, все они находятся в наркотическом опьянении.

Прибывшие на место оперативники не развеяли родительский опасений – у одного из гостей, 26-летнего безработного мужчины, при себе было примерно 5 граммов наркотического вещества – гашиша.

– Сотрудники также провели обыск квартиры фигуранта и там было найдено уже 62 грамма гашиша, спрятанных в тайнике между подлокотником и спинкой кресла. Дома подозреваемы хранил также приспособления для курения и электронные весы, – пояснили в пресс-службе.

Расследование противоправной деятельности подозреваемого продолжается, он сейчас находится в ИВС. Материалы переданы на правовую оценку. Ранее мужчина к уголовной ответственности не привлекался.