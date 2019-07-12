2019-07-12T19:54:01+03:00
Происшествия
КП Беларусь

30 долларов за «быстрый» техосмотр: в Минске задержан инженер диагностической станции

Его подозревают во взятках
Надежда БУТОВИЧ
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Взятки за ТО мужчина брал с 2018 года.Взятки за ТО мужчина брал с 2018 года.Фото: Дарья ПУТЕЙКО
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Из надежного источника стотличным правоохранителям стало известно, что ведущий инженер одной из диагностический станций Минска охотно «помогает» клиентам проходить техосмотр авто, сообщают в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

Поймать нечистого на руку специалиста решили наверняка: на проверку к 39-летнему минчанину пришли стражи порядка.

– Удалось установить, что противоправную деятельность инженер ведет с 2018 года. С той поры сохраняется и «такса»: 30 долларов за положительное решение вопроса: один быстро и удачно пройденный техосмотр, – пояснили в пресс-службе.

Сейчас взяточник помещен под подписку о невыезде, ранее он судим не был. Материалы дела переданы для дачи правовой оценки действиям фигуранта. Расследование продолжается, выясняется причастность ведущего инженера диагностических станций к подобным преступлениям.

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