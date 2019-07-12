У 29-летнего пинчанина изъяли арсенал и каски

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Бдительные граждане сообщили правоохранителям, что житель Пинска прячет дома оружие, рассказали в пресс-службе УВД Брестского облисполкома.

Информация подтвердилась: во время обыска квартиры 29-летнего пинчанина были найдены нелегальные боеприпасы. У мужчины изъят целый арсенал от составных частей и компонентов огнестрельного оружия, до взрывчатых веществ и взрывных устройств. Также были обнаружены и изъяты пригодные для стрельбы патроны для спортивно-охотничьих винтовок, проржавевшие каски времен ВОВ.

– На данный момент правоохранителями устанавливаются обстоятельства и цель покупки и хранения огнестрельного оружия фигурантом, – уточнили в пресс-службе.

Против мужчины возбуждено уголовное дело, ему грозит максимально 7 лет заключения. В милиции напоминают, что добровольная сдача оружия или боеприпасов освобождает граждан от уголовной ответственности.