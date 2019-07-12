«Выехала колесом на гравийку и потеряла управление»: серьезное ДТП под Скиделем

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Авария с опрокидыванием иномарки произошла в Гродненском районе в четверг, 11 июля, сообщают в пресс-службе УВД областного исполкома.

Известно, что утром автоледи на «Фольксваген» завезла брата и его супругу в деревню Огородники. К вечеру, спустя несколько часов, ей позвонили, чтобы она вернулась и забрала супругов. На обратном пути в Скидель машина оказалась в кювете.

– ДТП произошло на пересечении дорог рядом с поворотом на деревню Ковши. Водитель заехала правым колесом на гравийное покрытие, машину занесло, и девушка потеряла управление. «Фольксваген» какое-то время по инерции проехал по верхнее части уклона, в кювете он перевернулся и стал на колеса, – рассказали подробности аварии в ГАИ.

Медицинская помощь понадобилась пассажирам-супругам, они сказали, что пристегнулись, начиная поездку. А вот виновница аварии говорит, что в машине не был пристегнут никто.

Правоохранителям предстоит узнать всю картину произошедшего. Девушке грозит лишение прав.