«Остановился после предупредительного выстрела»: в Брестском районе задержали казаха

Также в Госпогранкомитете сообщают о задержаниях граждан Турции, Ирака и Алжира

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В пресс-службе Государственного погранкомитета сообщают о семерых иностранцах, задержанных на литовском и польском направлениях.

Двух нелегалов выявили в поезде «Витебск – Лынтупы» утром 11 июля. Граждане Турции ехали без документов, разрешающих нахождение в погранзоне. Иностранцы стали убеждать пограничников, что просто путешествуют. Впрочем, тоже самое нарушители говорили и за пару дней до того, когда 8 июля их задержали за аналогичное правонарушение.

В тот же день ближе к полудню сработала сигнализация на заставе «Знаменка». Сотрудники Брестской погрангруппы, выбыв на место, обнаружили три дорожки следов в направлении польской границы. «Наследили» граждане Ирака, который с мобильниками, сменной одеждой и наличностью в разных валютах пытались перейти через границу.

Затем было пресечено правонарушение в Бресте, где задержали гражданина Алжира без белорусской визы.

– Еще одно правонарушение было пресечено ночью с 11 на 12 июля в Брестском районе. При сработке сигнализационного комплекса был выявлен нарушитель. Мужчина подчинился пограничному отряду только после того, как был произведен предупредительный выстрел в воздух, – уточнили в пресс-службе. – Им оказался гражданин Казахстана.

Задержанным грозят крупные штрафы и депортация с запретом въезда в Беларусь на 5 лет.