На БелЖД за полгода оштрафовали 4 тысячи безбилетников

Штраф за безбилетный проезд в поездах - от 12,75 рублей Фото: Оксана БРОВАЧ

За курение в запрещенных местах привлекли к ответственности 76 человек

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За шесть месяцев контролеры проверили больше 28,5 тыс. поездов. Основное внимание уделяли поездам городских и региональных линий экономкласса, рассказали в пресс-службе БелЖД.

За курение в запрещенных местах привлекли к административной ответственности 76 человек. Всего с нарушителей взыскали 89,7 тыс. штрафов и тарифа.

Напомним, штраф за безбилетный проезд в поездах городских линий составляет от 12,75 рублей до 25,5, в поездах региональных линий – 17,85 рублей, в межрегиональных и международных линиях – 25,5 рублей. Наказать могут и за неоплаченный провоз ручной клади, если она весит больше 36 кг, а размером по сумме трех измерений превышает 200 см.

А с 27 июля запрещено курить и пользоваться электронными сигаретами (за исключением специально созданных мест) во всех видах транспорта, в помещениях и на территориях железнодорожных станций. Нарушители рискуют получить штраф до 102 рублей.