Самолет Belavia выкатился за пределы полосы в киевском аэропорту

По словам очевидцев, пилот успел затормозить и самолет не врезался ограждение

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- Самолет Belavia в Жулянах вылетел со взлетно-посадочной полосы в поле (насколько понимаю, полосы тут достаточно разбиты). Пилот успел затормозить, чтобы не въехать в ограждения. Но фонари на поле все-таки немного помяли», - написала в своем инстаграм-аккаунте дизайнер из Минска Кася Сыромолот.

Об инциденте в своем инстаграм-аккаунте сообщила дизайнер из Минска Кася Сыромолот. Фото: скриншот

По предварительной информации, самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы примерно на 100 метров, никто не пострадал. Самолет рейса B2847 из Минска должен был приземлиться в Жулянах в 23:40. Аэропорт временно не принимал самолеты, прибывающие борты уходили на запасные аэродромы, пишет сайт «Крылья».