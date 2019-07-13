2019-07-13T10:53:58+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Быховском районе поезд столкнулся с легковушкой

Водитель автомобиля выехал на переезд на красный сигнал светофора
Полина СВЕТЛОВА
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За рулем автомобиля был 68-летний житель Быховского района. Фото: телеграм-канал МВДЗа рулем автомобиля был 68-летний житель Быховского района. Фото: телеграм-канал МВД
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Пассажирский поезд «МогилевСолигорск» столкнулся с автомобилем «Ниссан-Альмера». За рулем легковушки был житель 68-летний Быховского района. От полученных травм мужчина скончался на месте. В машине он был один. На фотографиях с места аварии видно, что автомобиль полностью смят.

Мужчина умер на месте происшествия. Фото: телеграм-канал МВД

Мужчина умер на месте происшествия. Фото: телеграм-канал МВД

ДТП произошло утром 13 июля на 203-м километре перегона Быхов-Барсуки в районе деревни Мокрое, сообщают в телеграм-канале МВД.

По предварительной информации, водитель легковой машины выехал на железнодорожный переезд, когда там горел запрещающий сигнал светофора. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Железнодорожное движение уже восстановлено.

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