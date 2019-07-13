КП Беларусь
В Быховском районе поезд столкнулся с легковушкой
Водитель автомобиля выехал на переезд на красный сигнал светофора
За рулем автомобиля был 68-летний житель Быховского района. Фото: телеграм-канал МВД
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Пассажирский поезд «Могилев–Солигорск» столкнулся с автомобилем «Ниссан-Альмера». За рулем легковушки был житель 68-летний Быховского района. От полученных травм мужчина скончался на месте. В машине он был один. На фотографиях с места аварии видно, что автомобиль полностью смят.
Мужчина умер на месте происшествия. Фото: телеграм-канал МВД
ДТП произошло утром 13 июля на 203-м километре перегона Быхов-Барсуки в районе деревни Мокрое, сообщают в телеграм-канале МВД.
По предварительной информации, водитель легковой машины выехал на железнодорожный переезд, когда там горел запрещающий сигнал светофора. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Железнодорожное движение уже восстановлено.