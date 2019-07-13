В Быховском районе поезд столкнулся с легковушкой

Изменить размер текста: A A

Пассажирский поезд «Могилев–Солигорск» столкнулся с автомобилем «Ниссан-Альмера». За рулем легковушки был житель 68-летний Быховского района. От полученных травм мужчина скончался на месте. В машине он был один. На фотографиях с места аварии видно, что автомобиль полностью смят.

Мужчина умер на месте происшествия. Фото: телеграм-канал МВД

ДТП произошло утром 13 июля на 203-м километре перегона Быхов-Барсуки в районе деревни Мокрое, сообщают в телеграм-канале МВД.

По предварительной информации, водитель легковой машины выехал на железнодорожный переезд, когда там горел запрещающий сигнал светофора. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Железнодорожное движение уже восстановлено.