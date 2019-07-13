2019-07-13T12:08:08+03:00
Общество
КП Беларусь

В Хойниках уборщица украла из подсобки копилку с 400 рублями

Женщина купила на эти деньги еды, 100 рублей оставила себе
Полина СВЕТЛОВА
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По словам потерпевшей, копейки в копилку она бросала несколько летПо словам потерпевшей, копейки в копилку она бросала несколько летФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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12 июля в милицию пришла местная жительница, продавец одного из магазинов. Она рассказала, что у нее пропала копилка – глиняный бочонок женщина хранила в сумке, которая висела в подсобке магазина, рассказали в УВД Гомельского облисполкома.

Несколько лет женщина бросала в копилку монеты достоинством 2 рубля. 11 июля она снова решила бросить монетку, но бочонок пропал.

Сотрудники милиции нашли подозреваемую: уборщицу, которая периодически работала в этом магазине. 9 июля её попросили убрать в подсобке. Там женщина увидела сумку, вспомнила, что знакомая бросает туда монеты.

Внутри сумки уборщица нашла глиняный бочонок. Она переложила его в свой рюкзак, закончила уборку и ушла. Уже на улице она разбила копилку, черепки спрятала под скошенную траву возле мусорных баков. Все монеты женщина собрала, часть обменяла на бумажные купюры в ближайшем магазине и купила продукты. Примерно 100 рублей оставила себе.

Сначала женщина все отрицала, но потом призналась в краже. Она показала милиционерам, где лежат черепки, отдала оставшуюся сумму. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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