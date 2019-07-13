Самолет «Белавиа», который задержался в Киеве, прилетел в Минск

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Пассажирский самолет «Белавиа» из киевского аэропорта Жуляны прилетел в Минск, сообщили belta.by в справочной службе Национального аэропорта Минск. Там отметили, что утренний рейс В2848 совершил посадку в штатном режиме в 11.29. Вылет в Минск из Жулян по расписанию в 6.45 задержался из-за того, что взлетная полоса в киевском аэропорту была повреждена после посадки другого самолета «Белавиа» из Минска вечером 12 июля. Тогда никто не пострадал. Аэропорт «Киев» временно не принимал самолеты, они уходили на запасные аэродромы.