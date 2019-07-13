2019-07-13T14:48:17+03:00
Политика
КП Беларусь

Минобороны и Минобразования планируют улучшить допризывную подготовку в школах

Поднимут статус военруков и займутся оснащением допризывных центров
Полина СВЕТЛОВА
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Для учеников 8-9 классов уже разработали факультатив по допризывной подготовкеДля учеников 8-9 классов уже разработали факультатив по допризывной подготовкеФото: Дарья ПУТЕЙКО
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- Мы делаем для этого практические шаги, - сказал министр обороны Андрей Равков, цитирует belta.by. Так, планируется поднять статус военруков, которые ведут в школах занятия по допризывной подготовке. Андрей Равков считает, что допризывную подготовку должен преподавать человек, который сам служил в армии. Министр образования Игорь Карпенко добавил, что планируется дооснастить центры допризывной подготовки и отметил, что Минобороны по заявкам поставляет оборудование.

У учеников 8-9 классов, вероятно, появится факультатив по введению в допризывную подготовку. Для студентов тоже есть новости: парни, которые учатся в вузах без военных кафедр, смогут заниматься в университетах, в которых эти кафедры есть. Как конкретно это будет реализовано, пока неясно: разработан проект указа о сетевой подготовке.

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