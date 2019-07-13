Минобороны и Минобразования планируют улучшить допризывную подготовку в школах

Изменить размер текста: A A

- Мы делаем для этого практические шаги, - сказал министр обороны Андрей Равков, цитирует belta.by. Так, планируется поднять статус военруков, которые ведут в школах занятия по допризывной подготовке. Андрей Равков считает, что допризывную подготовку должен преподавать человек, который сам служил в армии. Министр образования Игорь Карпенко добавил, что планируется дооснастить центры допризывной подготовки и отметил, что Минобороны по заявкам поставляет оборудование.

У учеников 8-9 классов, вероятно, появится факультатив по введению в допризывную подготовку. Для студентов тоже есть новости: парни, которые учатся в вузах без военных кафедр, смогут заниматься в университетах, в которых эти кафедры есть. Как конкретно это будет реализовано, пока неясно: разработан проект указа о сетевой подготовке.