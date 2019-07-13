2019-07-13T15:25:49+03:00
Общество
КП Беларусь

В Мозырском районе пьяный водитель прокатил девушку на капоте - она попала под колеса и погибла

Водитель задержан, возбуждено уголовное дело
Полина СВЕТЛОВА
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29-летний мозырянин, который был за рулем, задержан. Фото: gp.by29-летний мозырянин, который был за рулем, задержан. Фото: gp.by
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Вечером 12 июля в деревне Скрыгалов Мозырского района пьяная компания решила прокатиться на машине – одна из девушек села на капот, рассказал изданию «Правда.Гомель» старший следователь Мозырского районного отдела Следственного комитета Дмитрий Тартачник.

Водитель BMW X5 не справился с управлением, 36-летняя пассажирка оказалась под колесами и погибла. По предварительной информации, 29-летний водитель был пьян. Его уже привлекали к ответственности за вождение в нетрезвом виде. Возбуждено уголовное дело, возможное наказание за нарушение ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека, предусмотрено лишение свободы на срок до семи лет.

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