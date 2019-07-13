2019-07-13T17:13:01+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Овчарка Шеррри помогла оперативникам найти сейф с наркотиками

В Калинковичах задержали наркодилера
Полина СВЕТЛОВА
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Наркотики были спрятаны внутри фонарика. Фото: МВДНаркотики были спрятаны внутри фонарика. Фото: МВД
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Точку продажи наркотиков прикрыли ночью 12 июля, сообщает МВД. Накануне сотрудники милиции задержали двух местных жителей, которые купили психотроп в одном из частных домов в Калинковичах. Во время обыска хозяин дома сам выдал два свертка с наркотиками и марихуану. Он надеялся, что остальной товар не найдут. Но его планы разрушила служебная собака породы немецкая овчарка по кличке Шерри - она трижды подавала сигнал о том, что наркотики, возможно, хранятся в том числе в гараже. Там действительно нашли сейф, спрятанный в шкафу. В сейфе лежал ручной фонарик, в котором было спрятано 15 свертков. Еще один находился в футляре от весов.

Покупатели амфетамина и наркодилер задержаны. Возбуждено уголовное дело.

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