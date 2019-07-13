2019-07-13T20:49:24+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В крови водителя, который прокатил женщину на капоте, и она погибла, нашли 1,5 промилле алкоголя

Женщина не удержалась и упала под колеса внедорожника
Павел МИЦКЕВИЧ
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Женщина не удержалась и упала под колеса внедорожника. Фото: СКЖенщина не удержалась и упала под колеса внедорожника. Фото: СК
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В Следственном комитете Беларуси рассказали подробности трагедии под Мозырем, где погибла 36-летняя женщина. Вечером 12 июля пьяный водитель катал ее на капоте авто. По предварительной информации СК, компания распивала спиртные напитки на реке по Мозырем. В определенный момент они решили прокатиться на машине, для этого 36-летняя женщина села на капот BMW X5. Однако во время поездки она не удержалась и упала под колеса внедорожника. В результате ДТП она погибла, сообщает СК в своем Telegram-канале.

По данным следствия, 29-летний водитель во время происшествия находился в состоянии алкогольного опьянения, по результатам освидетельствования в выдыхаемом им воздухе зафиксировано 1,5 промилле алкоголя.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело за «Нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Подозреваемый задержан, сейчас с ним проводятся неотложные следственные действия. Раньше его уже судили за управление авто в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

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