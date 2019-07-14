После мощного дождя в Пинске затопило улицы

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Пинск поплыл второй раз за месяц. Только недавно, 20 июня на столицу Полесья обрушился ливень. После него в городе были серьезные подтопления. И случился транспортный коллапс на улицах города.

13 июля Пинск вновь поплыл. Улицы города превратились в одну большую лужу. Как сообщает varjag.net, на набережной реки Пина подмыло асфальт — прямо на дороге образовался мини-водопад.