Министр образования считает магистратуру необязательной

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Министр образования Игорь Карпенко поддерживает инициативу Минобороны, которая касается сокращения числа отсрочек от службы армии для получения образования. Напомним, депутаты проголосовали за этот закон в конце июня.

13 июня министры обороны и образования посетили военно-патриотический лагерь по Минском.

Игорь Карпенко назвал магистратуру необязательной ступенью образования. По его словам, магистратура для мотивированных людей, сообщает «Звязда».

По словам министра на 56 тыс. выпускников в этом году приходится только 3 тыс. мест в магистратуре. Часть из них займут девушки. - Поэтому на мой взгляд, волноваться нет оснований, — сказал министр о сокращении числа отсрочек. Игорь Карпенко сообщил, что подготовлен документ, который позволит военным кафедрам работать по сетевому принципу, то есть обучаться на них смогут студенты вузов, которые не имеют своих военных кафедр.

- В системе образования около 12 вузов имеют специализированные факультеты и военные кафедры. Разработан проект указа главы государства о сетевой подготовке, согласно которому учащиеся вузов без военных кафедр будут иметь возможность заниматься в ближайших учреждениях, где такие кафедры есть, — сообщил министр.

Еще минобр работает над тем, чтобы дать возможность призванным магистрантам получать образование в ходе службы в резерве.