2019-07-14T11:45:44+03:00
Общество
КП Беларусь

Министр образования считает магистратуру необязательной

А военные кафедры будут работать по сетевому принципу
Ирина АВИДОВА
Поделиться:
В Беларуси скоро станет меньше отсрочек для призывников.В Беларуси скоро станет меньше отсрочек для призывников.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Изменить размер текста:

Министр образования Игорь Карпенко поддерживает инициативу Минобороны, которая касается сокращения числа отсрочек от службы армии для получения образования. Напомним, депутаты проголосовали за этот закон в конце июня.

13 июня министры обороны и образования посетили военно-патриотический лагерь по Минском.

Игорь Карпенко назвал магистратуру необязательной ступенью образования. По его словам, магистратура для мотивированных людей, сообщает «Звязда».

По словам министра на 56 тыс. выпускников в этом году приходится только 3 тыс. мест в магистратуре. Часть из них займут девушки. - Поэтому на мой взгляд, волноваться нет оснований, — сказал министр о сокращении числа отсрочек. Игорь Карпенко сообщил, что подготовлен документ, который позволит военным кафедрам работать по сетевому принципу, то есть обучаться на них смогут студенты вузов, которые не имеют своих военных кафедр.

- В системе образования около 12 вузов имеют специализированные факультеты и военные кафедры. Разработан проект указа главы государства о сетевой подготовке, согласно которому учащиеся вузов без военных кафедр будут иметь возможность заниматься в ближайших учреждениях, где такие кафедры есть, — сообщил министр.

Еще минобр работает над тем, чтобы дать возможность призванным магистрантам получать образование в ходе службы в резерве.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Глубокском районе опрокинулась легковушка. Пострадала водитель
После мощного дождя в Пинске затопило улицы
В крови водителя, который прокатил женщину на капоте, и она погибла, нашли 1,5 промилле алкоголя
Овчарка Шеррри помогла оперативникам найти сейф с наркотиками
В Мозырском районе пьяный водитель прокатил девушку на капоте - она попала под колеса и погибла
Минобороны и Минобразования планируют улучшить допризывную подготовку в школах
Самолет «Белавиа», который задержался в Киеве, прилетел в Минск
В Хойниках уборщица украла из подсобки копилку с 400 рублями
В Быховском районе поезд столкнулся с легковушкой
Самолет Belavia выкатился за пределы полосы в киевском аэропорту
На БелЖД за полгода оштрафовали 4 тысячи безбилетников
«Остановился после предупредительного выстрела»: в Брестском районе задержали казаха
«Выехала колесом на гравийку и потеряла управление»: серьезное ДТП под Скиделем
У 29-летнего пинчанина изъяли арсенал и каски
30 долларов за «быстрый» техосмотр: в Минске задержан инженер диагностической станции
Пока родителей не было, несовершеннолетняя минчанка позвала в гости наркоманов
В Полоцке трое собутыльников избили четвертого и закопали еще живого во дворе дома
В Минске рядом с кладбищем жуткая авария
Сельчанин нашел в поле под Гомелем гранату и принес домой
Билеты на концерт Макса Коржа на минском «Динамо» раскупили за полтора месяца до выступления
Минский предприниматель, предлагавший туристические услуги, обманул клиентов
Перед выходными доллар немного укрепился
Из-за дождя в Минске столкнулись четыре авто