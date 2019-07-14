КП Беларусь
В Глубокском районе опрокинулась легковушка. Пострадала водитель
Ее госпитализировали в хирургическое отделение
Легковушка опрокинулась. Фото: Фото из VK-аккаунта ГАИ Витебска
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В Глубокском районе 13 июля произошло ДТП: 34-летняя водитель автомобиля Renault Clio не справилась с управлением и съехала в кювет.
Авария произошла в районе 11 часов утра на автодороге Полоцк — Глубокое — граница Литвы. Как сообщает belta.by, женщина получила повреждения и была госпитализирована в хирургическое отделение Глубокской ЦРБ.