2019-07-14T13:51:02+03:00
Общество
КП Беларусь

В Глубокском районе опрокинулась легковушка. Пострадала водитель

Ее госпитализировали в хирургическое отделение
Ирина АВИДОВА
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Легковушка опрокинулась. Фото: Фото из VK-аккаунта ГАИ ВитебскаЛегковушка опрокинулась. Фото: Фото из VK-аккаунта ГАИ Витебска
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В Глубокском районе 13 июля произошло ДТП: 34-летняя водитель автомобиля Renault Clio не справилась с управлением и съехала в кювет.

Авария произошла в районе 11 часов утра на автодороге Полоцк — Глубокое — граница Литвы. Как сообщает belta.by, женщина получила повреждения и была госпитализирована в хирургическое отделение Глубокской ЦРБ.

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