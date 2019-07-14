КП Беларусь
Синоптики рассказали, какая будет погода в ближайшие дни
Всю неделю в Беларуси сохранится прохладная и дождливая погода
Неделя будет дождливый.Фото: Дарья ПУТЕЙКО
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Выходные были дождливыми, днём на большей части страны прошли кратковременные дожди.
15 июля будет облачно и до 24 градусов тепла ожидается в Беларуси.
Будет облачно с прояснениями. По востоку страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ночью и в утренние часы - слабый туман. Ночью воздух прогреется до 6-12 градусов, по юго-востоку - до плюс 15 градусов. Днем температура воздуха достигнет плюс 18-24 градусов, сообщает belta.by со ссылкой в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.