Синоптики рассказали, какая будет погода в ближайшие дни

Всю неделю в Беларуси сохранится прохладная и дождливая погода

Изменить размер текста: A A

Выходные были дождливыми, днём на большей части страны прошли кратковременные дожди.

15 июля будет облачно и до 24 градусов тепла ожидается в Беларуси.

Будет облачно с прояснениями. По востоку страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ночью и в утренние часы - слабый туман. Ночью воздух прогреется до 6-12 градусов, по юго-востоку - до плюс 15 градусов. Днем температура воздуха достигнет плюс 18-24 градусов, сообщает belta.by со ссылкой в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.