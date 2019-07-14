Белорусский МАЗ перевернулся на 8 этапе ралли «Шелковый путь»

До аварии экипаж Сергея Вязовича лидировал в общем зачете

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Белорусский экипаж МАЗ Сергея Вязовича постигла неудача на 8-м этапе ралли «Шелковый путь» — машина перевернулась на спецучастке.

Это случилось на 33-м километре - МАЗ перевернулся, встал на колеса и продолжил движение, но проехал всего двести метров и остановился. Экипаж не пострадал, сообщает БелаПАН.

Кстати, после семи этапов экипаж Сергея Вязовича лидировал в общем зачете. После аварии на первое место вышел Антон Шибалов из российской команды «КАМАЗ-мастер».