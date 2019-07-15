«Белавиа» открыла рейс в Мюнхен

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О своих планах открыть рейс в Мюнхен «Белавиа» рассказывала еще полтора год назад. 13 мая этого года планы окончательно подтвердили. А сегодня, 15 июля, состоится первый рейс.

Регулярные полеты в Мюнхен будут четыре раза в неделю с вылетом из Минска в 12.30 по понедельникам, четвергам, пятницам и воскресеньям и прибытием в международный аэропорт «Мюнхен» имени Франца-Йозефа Штрауса в 13.35. Обратный рейс из Мюнхена планируется осуществлять с вылетом в 14.15 и прилетом в Национальный аэропорт «Минск» в 17.15. Время для всех аэропортов указано местное.

Полеты осуществляются на самолете Embraer 175 вместимостью 76 мест. Время в пути составит чуть больше двух часов.

Стоимость авиабилетов в одну сторону составляет от 115 евро (включая все таксы и сборы) и от 255 евро - туда-обратно. Правда, за неделю до полета самый дешевый билет на первый рейс туда стоил 155 евро. А туда и обратно - 336 евро (обратный вылет на 18 июля). За день до вылета цены снизились: билет туда стал стоить минимальные 115 евро. А билет туда и обратно подешевел до 295 евро. Все потому, что у «Белавиа» гибкая политика ценообразования: чем больше загруженность самолета, тем дороже становятся билеты на этот рейс. Но если перед вылетом остаются свободные места - билеты могут подешеветь. На цену также могут влиять и другие факторы.

Кроме Мюнхена «Белавиа» летает в немецкие города Берлин, Франкфурт и Ганновер.

ЕСТЬ ВОПРОС

Почему Мюнхен?

Мюнхен - столица федеральной земли Бавария. Стабильная экономика и самый высокий уровень жизни в стране делают столицу Баварии привлекательным местом для развития бизнеса.

- Благодаря открытию данного рейса представители как бизнес-кругов, так и научных и общественных сфер деятельности смогут наиболее активно развивать партнерские отношения с международными коллегами, - говорят в «Белавиа». - Кроме того, авиакомпания также рассчитывает за счет открытия этого рейса на дальнейшее увеличение транзитного потока через свой базовый аэропорт в Минске.

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