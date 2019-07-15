В Кобринском районе на свадьбе убили мужчину

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Свадьбу гуляли в столовой деревни Городец Кобринского района.

Как сообщает 1reg.by, праздник шел своим чередом, когда Михаил Н. и отец невесты Сергей С. вышли из помещения на воздух. Тогда все и произошло.

По словам очевидцев, на улице были около пяти парней и две девушки примерно 15 лет. Молодые люди повели себя "как дикари" и сильно избили мужчин. Ножа у них не было. Михаил умер, у отца невесты разбито лицо. При этом известно, что отец невесты весит больше ста килограммов, один 15-летний парень не мог его избить, они набросились толпой.

"Может, они водки хотели или еще чего", - рассказала женщина.

Известно, что Михаил был трезв - он был за рулем, к тому же у него больное сердце.

По словам других очевидцев, конфликт мог разгореться из-за спиртного: мужчины стояли на улице, а парни подошли и стали требовать водку. Говорят, что первый раз им вынесли водку, а потом им, наверное, мало показалось. Пришли снова.

"Мишу ударили, у него гематома на лице, он шел потихоньку к дверям и упал на ступеньках. У него слабое сердце, никто не знает, он умер оттого, что удар спровоцировал сердечный приступ, или от самого удара по голове".

Сообщается, что отец невесты - в реанимации. Его ударили бутылкой по голове.

Известно, что семья невесты - из поселка Антополь, сторона жениха - из Жабинковского района.