ГАИ задержала за рулем двух пьяных сотрудников органов внутренних дел

За руль нельзя садиться даже после приема лекарств на спирту. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

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На выходных служба ГАИ задержала 173 человека, которые находились за рулем в пьяном виде. Среди них - два правоохранителя, которые были вне службы.

Сообщается, что они будут уволены:

- Несмотря на ранги, звания и заслуги, сотрудник органов внутренних дел, которого остановили за рулем в состоянии алкогольного опьянения, однозначно будет уволен и понесет наказание в соответствии с законом, - сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

Напомним, что МВД выступило с инициативой ужесточить наказание для нетрезвых водителей и увеличить штрафы в зависимости от градации состояния алкогольного опьянения.

К счастью, в этот раз никто не пострадал из-за действий горе-водителей. Но пьянство за рулем часто приводит к трагедиям.

По словам врачей, за руль надо садиться абсолютно трезвым - нельзя даже принимать лекарственные спиртовые настройки в дозировках, рассчитанных на несколько капель. Даже такая маленькая доза алкоголя приводит к дополнительному отмиранию нейронов, нервных клеток головного мозга.