2019-07-15T10:09:52+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Барановичах маршрутка врезалась в дерево. Пострадали 5 человек

Машина ехала по крайней левой полосе вслед за автобусом
Ирина ВЕТРОВА
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Водитель маршрутки не пострадал. Фото: t.me/pressmvdВодитель маршрутки не пострадал. Фото: t.me/pressmvd
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ДТП случилось на улице Комсомольской в Барановичах. Маршрутное такси "Мерседес-спринтер" выехало на тротуар и врезалось в дерево.

Как сообщают в МВД, маршрутка двигалась по крайней левой полосе вслед за автобусом МАЗ. Обе машины перестраивались.

Сообщается, что в результате происшествия пять человек были доставлены в больницу. Водитель не пострадал.

Авария произошла утром в понедельник, 15 июля.

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