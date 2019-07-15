КП Беларусь
В Барановичах маршрутка врезалась в дерево. Пострадали 5 человек
Машина ехала по крайней левой полосе вслед за автобусом
Водитель маршрутки не пострадал. Фото: t.me/pressmvd
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ДТП случилось на улице Комсомольской в Барановичах. Маршрутное такси "Мерседес-спринтер" выехало на тротуар и врезалось в дерево.
Как сообщают в МВД, маршрутка двигалась по крайней левой полосе вслед за автобусом МАЗ. Обе машины перестраивались.
Сообщается, что в результате происшествия пять человек были доставлены в больницу. Водитель не пострадал.
Авария произошла утром в понедельник, 15 июля.