В Речице пьяный водитель врезался в машину ГАИ

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ДТП случилось в ночь с 12 на 13 июля на улице Трифонова.

Сотрудники ГАИ вели разбирательство с пешеходом, который нарушил ПДД, двигаясь ночью по дороге без фликера. В этот момент в служебный автомобиль ГАИ, обозначенный аварийной сигнализацией и включенным маячком синего цвета, врезался автомобиль «Ауди А4». За рулем машины был 33-летний водитель в нетрезвом состоянии. Об этом сообщает gomel.mvd.gov.by.

К счастью, никто не пострадал.

В отношение водителя было составлено три административных материала, в том числе за езду в нетрезвом виде.

Автомобили значительно повреждены.

Кстати, на минувших выходных служба ГАИ задержала 173 человека, которые находились за рулем в пьяном виде. Среди них - два сотрудника органов внутренних дел.