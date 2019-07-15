55-летняя уборщица похитила арендный самокат, чтобы кататься на нем бесплатно

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В Минске в милицию обратился представитель частной компании по прокату электрических самокатов. Он пришел с заявлением о пропаже одного из них.

Выяснилось, что самокат похитила 55-летняя уборщица подземного пешеходного перехода.

Как сообщает minsk.mvd.gov.by, в один из дней она обратила внимание на стоящий без присмотра электрический самокат и решила забрать его себе. Она спрятала его в подсобном помещении.

Однако через какое-то время женщина узнала, что на арендном самокате есть датчики отслеживания. Она испугалась, что ее найдут, и попросила мужчину за спиртное напиток разобрать самокат и достать датчики. И спрятала свою находку в подвале.

Но женщину все равно нашли и задержали. По ее словам, она похитила самокат для личного пользования. Сумма ущерба - около 1000 рублей.

Похитительнице может грозить наказание от штрафа до лишения свободы на срок до трех лет.

Кстати, после того, как в Минске появился кикшеринг (сервис по прокату самокатов), у милиции прибавилось работы. Появился новый вид преступлений, главными фигурантами которых нередко становятся… бабушки и дедушки.

Дело в том, что самокаты к парковкам или зарядным станциям не привязаны. Их можно увидеть на остановках, на тротуаре. И многим пожилым людям кажется, что они ничейные. В связи с этим было немало случаев, когда люди пытались забрать самокаты.