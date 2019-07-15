Областные комитеты БРСМ «заминировали»

МВД: Милицией принимаются все необходимые меры для обеспечения общественной безопасности

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В офисы Белорусского республиканского союза молодежи 15 июля пришли сообщения о минировании.

- Только что на электронные почты областных комитетов БРСМ поступило сообщение о заложенных взрывных устройствах, - сообщила около полудня официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова. - Незамедлительно информация поступила в оперативно-дежурные службы областных управлений внутренних дел и ГУВД Мингорисполкома.

Представитель МВД дополнила, что в областные комитеты молодежной организации уже направлены следственно-оперативные и саперно-пиротехнические группы, а также МЧС, медики:

- Милицией принимаются все необходимые меры для обеспечения общественной безопасности.

Также Ольга Чемоданова успокоила:

- Обращаемся к гражданам с призывом соблюдать спокойствие, не поддаваться панике - ситуация контролируема.