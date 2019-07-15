КП Беларусь
Двойное убийство в Осиповичах: мужчину и его племянника застрелили
Задержаны два местных жителя
В частном доме были убиты мужчина и его племянник. Фото: t.me/skgovby
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Тела двух мужчин с огнестрельными ранениями были обнаружены в частном доме в Осиповичах. Сообщение об этом поступило в милицию утром 13 июля.
Были убиты 49-летний хозяин дома и его 26-летний племянник, передает Телеграм-канал Следственного комитета.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 139 (убийство двух лиц) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Проведен осмотр места убийства, назначены экспертные исследования.
Причины преступления устанавливаются.
Известно, что по подозрению в совершении двойного убийства задержаны два местных жителя.