Двойное убийство в Осиповичах: мужчину и его племянника застрелили

В частном доме были убиты мужчина и его племянник. Фото: t.me/skgovby

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Тела двух мужчин с огнестрельными ранениями были обнаружены в частном доме в Осиповичах. Сообщение об этом поступило в милицию утром 13 июля.

Были убиты 49-летний хозяин дома и его 26-летний племянник, передает Телеграм-канал Следственного комитета.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 139 (убийство двух лиц) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Проведен осмотр места убийства, назначены экспертные исследования.

Причины преступления устанавливаются.

Известно, что по подозрению в совершении двойного убийства задержаны два местных жителя.