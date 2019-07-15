2019-07-15T13:12:34+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Работница магазина в Сенно украла из кассы больше 30 тысяч рублей

Покупатели платили за товар или оплачивали рассрочку, а их деньги исчезали
Ирина ВЕТРОВА
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Дело передано для направления в суд.Дело передано для направления в суд.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Все началось с того, что в милицию обратилась женщина, которая рассказала, что у нее появилась задолженность за покупку товара, хотя она выплатила всю сумму рассрочки.

При проверке выяснилось, что 43-летняя жительница города Сенно Витебской области, работая в магазине, с января 2017 года по июль 2018 года систематически похищала наличные деньги.

Как сообщает sk.gov.by, женщина забирала из кассы магазина деньги, которые покупатели внесли в качестве оплаты за товар или в качестве оплаты взносов по рассрочке. Так было украдено больше 30 тысяч рублей.

Потерпевшими по уголовному делу признано 49 человек.

Кроме того, женщина подделывала официальные документы, вносила в них ложные сведения и записи.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

Работница магазина частично возместила ущерб.

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