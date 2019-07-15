Работница магазина в Сенно украла из кассы больше 30 тысяч рублей
Все началось с того, что в милицию обратилась женщина, которая рассказала, что у нее появилась задолженность за покупку товара, хотя она выплатила всю сумму рассрочки.
При проверке выяснилось, что 43-летняя жительница города Сенно Витебской области, работая в магазине, с января 2017 года по июль 2018 года систематически похищала наличные деньги.
Как сообщает sk.gov.by, женщина забирала из кассы магазина деньги, которые покупатели внесли в качестве оплаты за товар или в качестве оплаты взносов по рассрочке. Так было украдено больше 30 тысяч рублей.
Потерпевшими по уголовному делу признано 49 человек.
Кроме того, женщина подделывала официальные документы, вносила в них ложные сведения и записи.
Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.
Работница магазина частично возместила ущерб.