Житель Пинска выращивал в гараже галлюциногенные грибы

И отправлял споры и грибницы в Россию и Украину

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38-летний индивидуальный предприниматель из Пинска оборудовал у себя в гараже помещение, приспособленное для выращивания галлюциногенных грибов. У него изъяли 0,4 грамма психотропного вещества, 4 контейнера с грибницами, 2 шприца со спорами и оборудование.

Как сообщает mvd.gov.by, первое письмо со спорами он выслал в Россию в конце прошлого года. Всего было около пяти таких «корреспонденций» со спорами и грибницами. Они были отправлены в Россию и Украину. Чтобы «запутать следы», мужчина указывал вымышленные почтовые данные отправителя.

Этот случай с выращиванием грибов-псилоцибов в гараже – первый за последние пять лет в практике правоохранителей. Обычно для этого выбирают открытую местность.

Возбуждено уголовное дело. Мужчину могут лишить свободы на срок до 5 лет.